Ciudad GuayanaBei einer Militäraktion in einer illegalen Goldmine in Venezuelas sind mindestens 18 Menschen getötet worden, wie ein Heeresoffizier am Sonntag bestätigte. Den Angaben zufolge rückten Soldaten am Samstag in der Mine Cicapra im Staat Bolivar ein, nachdem das Militär Informationen erhalten hatte, eine bewaffnete Bande habe die Goldgräber bedroht. Vier Sturmgewehre, Handgranaten und mehrere leichte Schusswaffen seien beschlagnahmt worden.