New YorkBritische Wissenschaftler haben nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien das Nervengas Sarin nachgewiesen. Die Untersuchung von Proben aus dem Ort Chan Scheichun habe ergeben, dass es sich um Sarin oder eine Sarin-ähnliche Substanz handele, sagte der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft am Mittwoch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Unter anderem die USA und die Türkei werfen der Führung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vor, Chan Scheichun mit Giftgas angegriffen zu haben. Dabei kamen rund 90 Menschen ums Leben, darunter auch Kinder. „Das Vereinigte Königreich teilt die Vermutung der USA, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das Regime für den Sarin-Angriff auf Chan Scheichun am 4. April verantwortlich ist“, sagte Rycroft.