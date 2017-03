BrüsselNach Gesprächen auf Chefebene steigt die Hoffnung auf eine rechtzeitige Beilegung des Streits mit Griechenland über die EU-Erklärung von Rom. EU-Ratspräsident Donald Tusk und der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras sowie deren Berater hätten das Problem am Telefon erörtert, sagte ein EU-Vertreter am Donnerstag. Deshalb sei man „relativ beruhigt“, dass Tsipras die Erklärung am Samstag anlässlich des 60. Jahrestag der Römischen Verträge mit unterzeichne. Zuvor hatte es von EU-Diplomaten in Brüssel und Regierungsvertretern in Athen geheißen, dass die griechischen Vorbehalte noch nicht ausgeräumt seien. Die polnische Regierung blockiert die Erklärung laut Diplomaten dagegen nicht.

Der Streit drohte das Jubiläum zu den Römischen Verträgen zu überschatten, die den Grundstein für die heutige EU gelegt haben. Die 27 EU-Staaten wollen in Rom ein Zeichen der Geschlossenheit nach der britischen Entscheidung zum Austritt aus der Gemeinschaft senden. Diplomaten zufolge wollte Griechenland die Rom-Erklärung erst dann absegnen, wenn es Zugeständnisse im anhaltenden Streit über Reformauflagen der internationalen Geldgeber erhalten hat.