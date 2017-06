Aber Trump sei in den USA demokratisch gewählt worden. „Viele Menschen in den USA haben ganz offensichtlich den Eindruck, dass ihr Land Defizite hat und sie zu kurz gekommen sind. Nach diesen Wählern hat der Präsident seine Programmatik ausgerichtet“, fügte sie hinzu. Sie selbst teile aber einen anderen Ansatz für eine internationale Zusammenarbeit als Trump.

Neben Streitfragen gebe es auch viele Gemeinsamkeiten mit den USA, betonten Merkel und Macron. Dieser empfängt Trump am Nationalfeiertag am 14. Juli in Paris.

Kommenden Freitag und Samstag findet in Hamburg unter deutscher Präsidentschaft das Gipfeltreffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Erde statt. Dabei wird vor allem eine Auseinandersetzung mit der US-Regierung erwartet, die ihren Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt hatte. „Der Dissens ist offenkundig“, sagte Merkel dazu in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Es wäre nur unaufrichtig, wenn wir ihn übertünchen würden. Das werde ich jedenfalls nicht tun.“ Gleichzeitig mahnte sie, dass die größten Industrieländer ihrer Verantwortung auch für den Rest der Welt gerecht werden müssten.

Weitere Themen beim G20-Gipfel werden der gemeinsame Antiterrorkampf, die bessere Entwicklung Afrikas, eine bessere Vorsorge gegen weltweite Pandemie-Gefahren und neue Initiativen für die Gleichberechtigung von Frauen etwa in Entwicklungsländern sein. An dem Gipfel nehmen auch die Regierungschefs von Vietnam, Senegals, Guineas als Vertreter afrikanischer und asiatischer Regionalorganisationen sowie die Präsidenten der großen multinationalen Organisationen wie Uno, WHO, IWF oder Weltbank teil. Brasiliens Präsident Michel Temer sagte seine Teilnahme wegen einer laufenden Korruptionsanklage gegen ihn ab. Merkel appellierte an die in Hamburg erwarteten Demonstranten, friedlich zu protestieren.