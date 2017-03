BrüsselDie Europäische Union will stärker auf Sicherheit bauen und geeinter auftreten. "Europa ist unsere gemeinsame Zukunft", heißt es in dem Entwurf einer Erklärung der 27 EU-Staaten, die beim Gipfeltreffen in Rom am 25. März verabschiedet werden soll und die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Anlass des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der 60. Jahrestag zur Unterzeichnung der Römischen Verträge, mit denen die Grundlage für die EU gelegt wurde. Der Entwurf soll am Montag bei einem Treffen hochrangiger Vertreter der 27 EU-Staaten abschließend beraten werden. Die Erklärung soll nach der Brexit-Entscheidung der Briten die Richtung für die Arbeit an der EU in den kommenden zehn Jahren vorgeben.

In dem Entwurf wird davor gewarnt, dass die EU im globalen Kräftespiel an den Rand gedrängt werde, wenn die Mitgliedsländer allein vorangehen würden. "Einigkeit ist eine Notwendigkeit und unser freier Wille." Der Brexit, das Auftreten Russlands oder eine protektionistischere Handelspolitik der USA werden in dem Dokument nicht explizit genannt.