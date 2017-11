Mit diesem Votum hatte am heutigen Montag in Brüssel niemand gerechnet. Seit fünf Jahren streiten sich die EU-Mitgliedsstaaten um die Zukunft des Unkrautvernichters Glyphosat, ohne eine Mehrheit für eine weitere Zulassung des Pflanzenschutzmittels zu finden. Zuletzt spitzte sich die Lage zu: Ende Dezember 2017 drohte das Aus für das Mittel, weil die Lizenz abläuft. Die Bundesregierung hatte sich zuletzt immer der Stimme enthalten – diese Position wurde auch für die entscheidende Sitzung am Montag erwartet.

Dass in einer hochtechnisierten industriellen Landwirtschaft von heute auf morgen auf kollektiven Pflugeinsatz umgestiegen wird, um die Äcker vom Unkraut zu befreien, bleibt ein Wunschtraum. Das ist in vielen Teilen des Anbaus auch gar nicht möglich. Es wäre absehbar gewesen, dass die Landwirte im kommenden Jahr auf andere Pflanzenschutzmittel umgestiegen wären – vermutlich in Form eines Chemiecocktails, der wissenschaftlich nicht untersucht und womöglich viel gefährlicher wäre als Glyphosat.

Mit der nahezu vollständigen Vernichtung aller Kräuter und Gräser auf dem Acker sinke nicht nur die Zahl der Pflanzen stark, heißt es vom Umweltbundesamt (UBA). Dies entziehe allen an Ackerlebensräume gebundenen Arten wie Insekten und Feldvögeln großflächig die Lebensgrundlage. Ganze Nahrungsnetze könnten zusammenbrechen. „Mit circa 50 Prozent der Landesfläche stellen Agrarlandschaften einen Hauptteil unserer Landschaft dar, sie sind für die Artenvielfalt in Deutschland von großer Bedeutung“, heißt es weiter.

„Glyphosat-haltige Mittel sind die am häufigsten eingesetzten Herbizide“, sagt Küchler. Rund 850.000 Tonnen werden nach Schätzungen jährlich verkauft, 90 Prozent davon zum Einsatz in der Landwirtschaft. Die in Deutschland verkaufte Menge liegt seit 10 bis 15 Jahren bei etwa 5000 Tonnen, wie Küchler sagt. Ein Wachstumsmarkt sei derzeit vor allem der kombinierte Einsatz von resistenten Pflanzen und Glyphosat in Nord- und Südamerika. „In Asien beginnt das Thema erst Fuß zu fassen.“

Glyphosat dominiert den Herbizid-Weltmarkt in der Menge, der Einsatzhäufigkeit und auch der Fläche. Auf rund 400 Millionen Hektar überwiegend landwirtschaftlich bewirtschafteter Fläche weltweit komme Glyphosat zum Einsatz, heißt es in einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Kleffmann Group vom Juli. Zum Vergleich: Die landwirtschaftliche Fläche umfasst in Deutschland demnach 16,7 Millionen Hektar, in der EU 178 Millionen Hektar. Generell glyphosatfrei ist der ökologische Landbau, egal in welchem Bereich.

Der wasserlösliche Wirkstoff wird über die Blätter aufgenommen und geht in alle Pflanzenteile, auch die Wurzel - was etwa für die Verwendung an Bahngleisen wichtig ist. „Glyphosat hat das größte Spektrum auf dem ganzen Markt“, sagt Thoralf Küchler, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Glyphosat (AGG), einem Zusammenschluss von sieben Glyphosat-produzierenden Unternehmen.

Glyphosat ist ein sogenanntes Total-Herbizid, es wirkt auf sämtliche grüne Pflanzen und hat damit ein so breites Spektrum wie kaum ein anderer herbizider Wirkstoff. Es blockiert ein Enzym, das Pflanzen zur Herstellung lebenswichtiger Aminosäuren brauchen, das aber auch in Pilzen und Mikroorganismen vorkommt. Wo Glyphosat auf Pflanzen gesprüht wird, wächst sprichwörtlich kein Gras mehr - und auch kein Kraut, Strauch oder Moos.

Problematisch ist die Freigabe für weitere fünf Jahre, weil sie ohne eine erkennbare Regelung zur Beschränkung daherkommt. Die EU-Länder haben die Chance vertan, einen gemeinsamen europäischen Weg zu finden, der zu einem geringeren Einsatz des Mittels führt. Das wäre möglich und sinnvoll gewesen, weil Glyphosat in vielen EU-Ländern in unnötig hohen Massen eingesetzt wird – es ist eben billig und effektiv.

Noch bedenklicher ist, dass es beispielsweise in Frankreich von den Bauern nicht nur bei der Aussaat der Pflanzen, sondern auch kurz vor deren Ernte versprüht wird. Erst dadurch kommt Glyphosat in hohen Dosen in die Nahrungskette. In Deutschland ist dieser Einsatz längst verboten.

Es ist schleierhaft, warum die Bundesregierung nicht wenigstens dies in den Konsultationen eingebracht hat. Landwirtschaftsminister Schmidt spricht zwar davon, er haben Bedingungen durchgesetzt, die die Rolle von Biodiversität und Tierschutz stärken. Doch was das konkret für die Praxis bedeutet, bleibt offen.

Eine erkennbare, sinnvolle und umsetzbare Einschränkung des Glyphosat-Einsatzes wäre ein wichtiges Signal an viele Seiten gewesen: An die Landwirtschaft, die die massenhafte Verwendung überdenken muss. An die Industrie, die neue chemische und technische Wege der Unkrautbeseitigung vorantreiben muss. Und an die Verbraucher, die nach der Schlammschlacht um Glyphosat der letzten Monate vollkommen verunsichert sind.