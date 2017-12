Jerusalem ist der Sehnsuchtsort der Europäer: der Ort, an dem Christus starb, die Straßen, über die der Heiland ging. In Zeiten, als der Kontinent von religiösem Furor in der Weise ergriffen war, wie es heute weite Teile der islamischen Welt sind, trieb diese Sehnsucht tausende Männer und ihre Familien in das Heilige Land, um es von den Arabern zu befreien, die es im Jahre des Herrn 637, kurz nach Beginn der islamischen Expansion, siegreich belagert hatten.

Auch für den jungen Islam wurde das Zentrum des Monotheismus zu einem Sehnsuchtsort. Hier stehen sich Muslime und Christen in nichts nach. Der Ort wäre allerdings nie zu dem, was er geworden ist, ohne das Judentum. Jesus von Nazareth war Jude und wallfahrtete in die Heilige Stadt. Als Zentrum geistlicher und weltlicher Herrschaft, mit der Sesshaftwerdung und der Errichtung des Tempels wird Jerusalem zum kultischen und kulturellen Mittelpunkt dieser Religion.