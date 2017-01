Seine erste Attacke im neuen Amt galt den Journalisten. Donald Trump hat also nicht lange gefackelt. Sein Antrittsbesuch bei der CIA, der Central Intelligence Agency, geriet zu einer großen "Ich, ich und noch mal ich"-Show. Zitiert werden in den Medien nun ehemalige Geheimdienstchefs, die sich geschockt zeigten, von den Äußerungen des neuen Präsidenten. Dieser hatte, zusammen mit dem Rundumschlag gegen Journalisten, behauptet, niemals etwas gegen die Geheimdienste gesagt zu haben.

An seinem ersten Tag als Commander-in-Chief der größten Weltmacht unter der Sonne hatte Donald Trump also nichts Besseres zu tun, als die Medien zu attackieren. Scharf, sehr scharf. Er sieht sich in einem „Krieg gegen die Medien“. Und er droht ihnen Konsequenzen an, wenn sie aus seiner Sicht falsche Informationen verbreiten. Schon im Wahlkampf hatte er angekündigt, die Pressefreiheit einzuschränken. Stein des jüngsten Anstoßes waren zwei Fotos, die ein Journalist der New York Times nebeneinander gestellt hatte. Das eine zeigt die Amtseinführung von Barack Obama im Jahr 2009, das zweite die Amtseinführung von Donald Trump. Bei Obama kamen deutlich mehr Menschen als bei Donald Trump.