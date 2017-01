Das, was das Weiße Haus jetzt versucht, ist, die Fakten zu manipulieren, auf denen Deutung basiert. Das geht uns alle an. Denn so etwas machen Diktatoren und Tyrannen. Nicht der Demokratie verpflichtete Regierungschefs.

Donald Trump möchte nun festlegen, was die Fakten sind. Der Twitter-Account des mächtigsten Politikers der Welt unterscheidet sich in nichts von den staatlichen Nachrichten im nordkoreanischen Fernsehen. Die Alten hätten Trump daher einen diabolus genannt, einen Durcheinanderwürfler.

Ein bisschen religiöse Konnotation darf sein in dieser Kolumne, denn daran hat der Agitator im Weißen Haus nicht gespart, als er in seiner Rede zur Amtseinführung Gott zum Zeugen nahm und sich seine Herrschaft klerikal hat absegnen lassen. So hat unter anderem der New Yorker Erzbischof eine Bibelstelle aus dem Buch der Weisheit vorgetragen und dabei nicht an Pathos gespart.

Dort heißt es jedoch, gleich im ersten Kapitel über die Weisheit: „Wo Falschheit herrscht, flieht sie; mit Unverstand will sie nichts zu tun haben, und wer Unrecht tut, der beleidigt sie.“