Die amerikanische Linke spinnt derzeit einen Traum: Den Republikanern wird Donald Trump in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Tagen, zu einer unerträglichen Last. Deshalb strengen sie ein Amtsenthebungsverfahren, das impeachment, an. Das von der Verfassung vorgesehene Procedere würde dann den derzeitigen Vize-Präsidenten Mike Pence zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika machen.

Pence, so geht dieser Traum weiter, sei zwar ein hartgesottener Republikaner mit maximal konservativer Weltsicht. Er würde aber dennoch nicht das Land an den Rand des Wahnsinns oder gar in einen Krieg treiben.