Ein Blick auf Republikaner in den USA lohnt, so kurz vor der Amtseinführung ihres Präsidenten Donald Trump. Die Partei war seit Jahren gespalten, als Stichworte mögen Tea Party und Sarah Palin genügen, wodurch es dem Milliardär und Unternehmer gelang, zum Präsidentschaftskandidaten der "Grand Old Party" zu avancieren. Während des Wahlkampf distanzierten sich führende Republikaner von Trump, einige nahmen diese Distanzierung nach der Wahlnacht zurück. Ein Erfolg hat immer viele Väter und Mütter, von denen er bis dato nichts wusste.

Alexander Görlach ist Gastwissenschaftler an der Harvard University in den Vereinigten Staaten. Von 2009 bis 2016 war er Herausgeber und Chefredakteur des von ihm gegründeten Debatten-Magazins The European .

Und er wird nicht müde, Wladimir Putin zu preisen und sich dabei, noch vor seiner Amtseinführung, mit den Geheimdiensten des Landes anzulegen. Donald Trump hat sich die Meinung des Internetaktivisten Julian Assange zu eigen gemacht, wonach der russische Präsident nicht hinter den Cyber-Attacken auf die US-Präsidentschaftswahl stecke. Damit zieht er Assange den Geheimdiensten seines Landes vor. Die republikanische Seele schäumt oder vielmehr: sie müsste schäumen.

Paul Ryan, Sprecher des Hauses einst ein Trump-Kritiker kritisiert nun lieber die Geheimdienste dafür, dass sie Russland und Präsident Putin als Verantwortlichen für die Cyber-Angriffe auf die Parteien in den USA und ihr Einmischen in die Wahl benannt haben. Es ist derselbe Ryan, der Präsident Obama dafür massiv kritisierte, dass er die täglichen Sicherheitsbriefings nur lesen und sie sich nicht persönlich vortragen ließe. Ryan prangerte an, dass Präsident Obama die Sicherheit des Landes nicht vorrangig sei. Davon will das Fähnchen im Wind Paul Ryan nun nichts mehr wissen.