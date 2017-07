DschiddaIm Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel einen Vorschlag unterbreitet, wie alle Golfstaaten künftig härter gegen die Terrorfinanzierung vorgehen könnten. Die beste Lösung für den aktuellen Konflikt wäre „eine gemeinschaftliche Verabredung über die Beendigung jedweder Unterstützung für terroristische oder extremistische Organisationen“, sagte Gabriel am Montag nach einem mehr als zweistündigen Treffen mit seinem saudi-arabischen Kollegen Adel al-Dschubeir in Dschidda. „Wir alle wissen, dass das nicht staatlich organisiert wird, sondern häufig durch Privatpersonen, aber es muss gelingen, dass in der Region die Finanzierung extremistischer und terroristischer Organisationen beendet wird.“ Gabriel will in den kommenden Tagen auch noch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait besuchen.

Vorwürfe der Terrorfinanzierung gab es in der Vergangenheit immer wieder. Sie richteten sich allerdings nicht nur gegen Katar, sondern auch gegen Saudi-Arabien selbst und gegen Kuwait, das im aktuellen Konflikt zu vermitteln versucht. In allen Fällen ging es nicht um direkte Zuwendungen der Staatsführungen an Extremisten, sondern um Gelder, die von Privatleuten und Stiftungen an radikale Islamisten zuletzt vor allem in Syrien flossen. Saudi-Arabien geht aktuell gegen diese Form der Terrorfinanzierung nach Angaben aus Sicherheitskreisen etwas stärker vor als Katar. Dennoch fließen aus beiden Ländern, die Mitglied der Koalition gegen die Extremistenmiliz IS sind, den Angaben zufolge weiter Gelder an radikale Islamisten. Das kleine Land Katar hatte wegen seines starken außenpolitischen Engagements schon in der Vergangenheit mehrfach Streit mit dem großen Nachbarn Saudi-Arabien.