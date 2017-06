Bild vergrößern Theresa May hat sich öffentlich für Fehler der Regierung nach dem fatalen Hochhausbrand in London entschuldigt. Reuters Bild:

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in London geriet Premierministerin Theresa May in die Kritik. Nun hat sie sich erstmals offiziell entschuldigt und Fehler eingeräumt. Die Behörden hätten zu spät reagiert.