Bild vergrößern Die griechischen Anstrengungen zur Bewältigung der Schuldenkrise seien „wie ein großer Sturm“. Bild: AFP; Foto: Yuri Gripas

Außenminister Sigmar Gabriel will den Griechen in ihrer bitteren Schuldenkrise Mut machen. Ex-Kanzler Schröders Agenda 2010 sei im Vergleich zu dem, was Griechenland umsetzen müsse, „ein lauer Sommerwind“ gewesen.