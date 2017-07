BrüsselDie EU-Kommission schlägt ein Ende des Defizitverfahrens gegen Griechenland vor. Die Haushaltslage sei wieder in Ordnung, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. „Unsere Empfehlung, das Defizitverfahren gegen Griechenland zu schließen, ist ein weiteres positives Signal der finanziellen Stabilität und der wirtschaftlichen Erholung des Landes“, sagte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis. Stimmen die EU-Staaten zu, würde dies dem Euro-Krisenstaat die Rückkehr an den Kapitalmarkt erleichtern. Dort war Griechenland seit 2009 bis auf die Ausgabe von zwei Anleihen vor drei Jahren praktisch nicht mehr präsent. Zudem blieben nur noch drei EU-Staaten übrig, gegen die ein Verfahren wegen eines übermäßigen Haushaltsdefizits läuft: Frankreich, Spanien und Großbritannien.

Die Empfehlung der Kommission war weitgehend erwartet worden. Griechenland hatte im vergangenen Jahr einen Überschuss von 0,7 Prozent erzielt und wird wohl dieses Jahr lediglich ein Haushaltsdefizit von 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausweisen. Damit bliebe es deutlich unter der EU-Defizitgrenze von drei Prozent. Die lange rezessionsgeplagte Wirtschaft dürfte nach Schätzung der EU-Kommission dieses Jahr um 2,1 Prozent wachsen und damit stärker als der Durchschnitt der Euro-Zone. Allerdings ist die Arbeitslosenquote mit 21,7 Prozent im April nach wie vor die höchste in der Europäischen Union.