BrüsselEurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem erwartet für kommende Woche eine Einigung zwischen Geldgebern und griechischer Regierung auf ein Reformpaket. Bei dem Treffen der Euro-Finanzminister am Donnerstag in Luxemburg sei mit einem kompletten Abschluss der Reformüberprüfung zu rechnen, sagte Dijsselbloems Sprecher am Freitag. Die endgültige Zustimmung der Eurogruppe zum dem Paket ist notwendig, damit eine neue Tranche aus dem bis zu 86 Milliarden Euro schweren Hilfspaket an Griechenland ausgezahlt werden kann.

Die Regierung in Athen muss im Juli Kredite in Höhe von rund sieben Milliarden Euro zurückzahlen und benötigt dafür voraussichtlich frisches Geld. Zu den Beratungen der Eurogruppe am Donnerstag Juni wird auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, erwartet. Griechenlands Finanzminister Euklid Tsakalotos sagte in Athen, nötig sei bei dem Treffen eine klare Lösung in der Schuldenfrage. Die Euro-Geldgeber wollen mögliche Schuldenerleichterungen für Griechenland aber erst nach dem Ende des laufenden Programms im Sommer 2018 beschließen, wenn dies dann notwendig sein sollte.