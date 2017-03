Bild vergrößern Seit mittlerweile rund sieben Jahren unterliegt das Land dem Sparkurs und ist von seinen Gläubigern und Finanzspritzen abhängig. dpa Bild:

Immer wieder wird eine Ende des Sparkurses in Griechenland gefordert. Nun protestierten griechische Finanzbeamte und hingen am Finanzministerium in Athen ein entsprechendes Transparent für ein Ende des Sparkurses auf.