Bild vergrößern Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befand sich der verdächtige Frachter innerhalb der griechischen Hoheitsgewässer etwa drei Seemeilen vor der Insel Rhodos. Reuters Bild:

Die griechische Küstenwache sucht in der Ägäis nach Drogen. Als sie einen türkischen Frachter kontrollieren will, hält der Kapitän nicht an. Schüsse fallen - der Frachter entkommt. Die Türkei kritisiert die Warnschüsse.