Athen Die griechische Polizei hat am Wochenende elf mutmaßliche Schleuser festgenommen und Dutzende Migranten in Gewahrsam genommen. Dies teilten die Sicherheitsbehörden am Montag mit.

Ein mutmaßlicher Schleuser wurde festgenommen, als er mit einem Touristenbus mit 47 Flüchtlingen und Migranten nach Westgriechenland fuhr. Die Polizei ging davon aus, dass die überwiegend aus Syrien stammenden Menschen zuvor den griechisch-türkischen Grenzfluss Evros passiert hatten.