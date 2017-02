BrüsselBundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnet fest mit der Teilnahme des Internationalen Währungsfonds (IWF) am laufenden Hilfsprogramm für Griechenland. „Der IWF wird sich beteiligen“, sagte Schäuble am Montag vor einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Sollte der IWF doch noch ausscheren, handele es sich um ein neues Programm. Das sei aber eine „sehr theoretische Diskussion“, sagte Schäuble. „Ich gehe davon aus, dass die Institutionen jetzt eine gemeinsame Position haben und dass wir heute soweit kommen, dass die technische Mission wieder nach Athen fahren kann, damit es zu einem Ergebnis kommt.“

Die Prüf-Institutionen von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Euro-Rettungsfonds ESM sollen in Athen die Reformen der griechischen Regierung überwachen. Ein erfolgreicher Abschluss der Überprüfung ist Voraussetzung für die Auszahlung neuer Finanzmittel.