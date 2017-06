BerlinDer Bundestag könnte bei einer Lösung des Streits über die griechische Schuldenkrise eine entscheidende Rolle spielen. Sollte der Internationale Währungsfonds eigene Hilfen als Ergänzung zum laufenden europäischen Programm für Griechenland auflegen, aber erst 2018 mit den Zahlungen beginnen, müsste das Parlament bewerten, ob das Programm damit wesentlich geändert werde, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch. Sollte die Frage bejaht werden, könnte der Bundestag über das aktuelle Griechenland-Programm erneut abstimmen. Ein solches Votum wäre Regierungskreisen zufolge aber wegen der Kritik vor allem aus der Union mit Unwägbarkeiten verbunden. Besonders viele Skeptiker gibt es in der CSU.

Der Sprecher von Ressortchef Wolfgang Schäuble äußerte sich zuversichtlich, dass in der Eurogruppe am Donnerstag eine Lösung im Streits über Auszahlungen aus dem Griechenland-Programm sowie über Schuldenerleichterungen gelingt. „Wir gehen davon aus, dass wir ein tragfähiges Gesamtpaket vereinbaren können.“ Die Finanzminister der Euro-Staaten treffen sich am Donnerstag in Luxemburg.