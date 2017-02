AthenMilliardenschwere Steuereinnahmen haben der griechischen Zentralregierung zu einem unerwartet hohen Primärüberschuss verholfen. Im Januar belief sich das Plus auf 1,01 Milliarden Euro, wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte. Damit übertraf Athen den Planwert von 670 Millionen Euro. Im Überschuss der Zentralregierung sind die Etats der lokalen Verwaltungen und Sozialbehörden allerdings nicht enthalten.

Die griechische Regierung sträubt sich gegen zusätzliche Sparauflagen. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos forderte die Geldgeber – insbesondere den Internationalen Währungsfonds und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble – am Dienstag dazu auf, realistischere Vorgaben zu machen. Die Wirtschaft in dem Mittelmeerstaat steckte lange in einer Rezession fest, die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie sonst in keinem anderen Land der Euro-Zone.