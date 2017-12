PekingGroßbritannien will die Wirtschaftsbeziehungen zu China ausbauen. Beide Seiten seien übereingekommen, die breite Kooperation in Wirtschafts-, Finanz- und Handelsfragen zu verstärken, teilte die britische Regierung nach einem Treffen von Finanzminister Philip Hammond mit Vertretern der chinesischen Führung in Peking am Samstag mit. Für Beratungen darüber werde eine gemeinsame Expertengruppe eingesetzt. Zudem sprachen sich beide Länder gegen Protektionismus aus und bekräftigten ihre Unterstützung für die von US-Präsident Donald Trump massiv kritisierte Welthandelsorganisation WTO als zentrale Säule des globalen Warenaustauschs.