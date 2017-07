PragBei den Verhandlungen über die künftigen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und Briten im EU-Ausland sind nach Einschätzung des britischen Brexit-Ministers David Davis Fortschritte gemacht worden. Seine Regierung wolle eine schnelle Lösung, um den Betroffenen möglichst bald Gewissheit zu verschaffen, wie es nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU für sie weitergehe, sagte Davis am Dienstag in Prag.