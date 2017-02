LondonKurz vor den abschließenden Beratungen zum Brexit-Gesetz im britischen Parlament wird immer mehr Kritik am Kurs der Regierung in Sachen EU-Austritt laut. Der Vorsitzende der britischen Handelskammer (British Chamber of Commerce, BCC), Adam Marshall, forderte eine stärkere Orientierung des Brexit-Kurses an praktischen Fragen. Der grenzüberschreitende Handel mit seinen täglichen Erfordernissen müsse im Zentrum der Austrittsverhandlungen mit der EU stehen, „nicht Ideologie, oder Politik“ sagte Marshall bei der BCC-Jahresversammlung am Dienstag in London.

Der Unternehmensverband präsentierte eine Prioritätenliste für den geplanten EU-Austritt (Brexit). Unter anderem fordern die Unternehmen, die Verhandlungen mit der EU zu verlängern, sollte innerhalb der vorgesehenen zwei Jahre keine Einigung erzielt werden.