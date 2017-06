Bild vergrößern Großbritanniens Premierministerin Theresa May kommt mit der Regierungsbildung nicht voran. Die Gespräche mit der irischen Partei DUP verlaufen offenbar sehr holprig. Bild: AP

In Großbritannien wird Königin Elisabeth am Mittag die Regierungserklärung verlesen. Premierministerin May hat es aber bislang nicht geschafft, eine Einigung mit der nordirischen DUP über eine Koalition zu erzielen.