LondonDie britischen Konservativen haben sich mit der umstrittenen nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) auf eine Minderheitsregierung geeinigt. Ein entsprechendes Abkommen wurde am Montag in London unterzeichnet.

Die Tories hatten bei der von May ausgerufenen Unterhauswahl am 8. Juni ihre absolute Mehrheit verloren und suchen seitdem die Unterstützung der kleinen DUP. Doch die Verhandlungen ziehen sich schon seit mehr als zwei Wochen hin. May hat bereits die Umrisse ihres Regierungsprogramms vorgelegt.