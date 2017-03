In etwa eineinhalb Jahren könnte Schottland erneut über seine Unabhängigkeit abstimmen. Nicola Sturgeon, die schottische Ministerpräsidentin, hat den Herbst 2018 als einen sinnvollen Termin für ein Referendum bezeichnet. In diesem Zeitrahmen dürften die Umrisse des Brexit-Deals zwischen Großbritannien und der EU klarer werden, sagte sie in einem Interview mit der BBC am Donnerstag: „Mit gesundem Menschenverstand betrachtet müsste dies eine gute Zeit für Schottland sein, um die Wahl zu haben, ob man diesen Weg gehen will.“ Sie betonte allerdings, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen sei.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May will bis Ende März das offizielle Austrittsgesuch Großbritanniens in Brüssel einreichen. Dann beginnen die auf zwei Jahre angelegten Scheidungsgespräche, so dass das Land im Frühjahr 2019 die EU verlassen könnte. Nach Aussagen von Michel Barnier, der das Brexit-Verhandlungsteam der EU anführt, sollten sich beide Seiten aber bereits im Herbst 2018 über die wesentlichen Dinge geeinigt haben, damit genug Zeit bleibt, um das Abkommen zu ratifizieren. Die Aussicht auf ein schottisches Unabhängigkeitsreferendum erhöht jetzt den Druck auf May, die schottischen Interessen in den Austrittsverhandlungen zu berücksichtigen und eine Abspaltung Schottlands zu verhindern.