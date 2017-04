LondonVier Wochen ist es her, dass ein Regierungssprecher diesen Schritt zuletzt ausgeschlossen hat: Nein, vorgezogene Wahlen werde es nicht geben, sagte er. Zuvor hatte Großbritanniens Premierministerin Theresa May genau dies etliche Male ausgesprochen. Doch jetzt hat sie ihre Meinung geändert: Am Dienstagvormittag kündigte sie überraschend an, sie wolle am 8. Juni neu wählen lassen. Am Mittwoch soll das Unterhaus über diesen Plan abstimmen.

Sie braucht eine Zweidrittel-Mehrheit, um das Vorhaben durchzusetzen. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei Jeremy Corbyn hat zuletzt bereits Zustimmung signalisiert.