LondonDie britische, rechtspopulistische Ukip-Partei hat die Freundin ihres Vorsitzenden Henry Bolton wegen rassistischer Äußerungen ausgeschlossen. Die 25-Jährige hatte wiederholt die Verlobte von Prinz Harry, die US-Schauspielerin Meghan Markle, beleidigt. Markle hat afroamerikanische Wurzeln. Am Sonntag mehrten sie die Forderungen, dass Bolton von seinem Amt zurücktreten solle.

Nach Angaben der „Mail on Sunday“ hatte das Model Nachrichten an einen Freund geschickt. Darin äußerte sie sich zutiefst abwertend über Markle und alle Menschen schwarzer Hautfarbe. Außerdem warnte sie davor, dass Markle den Weg ebne für einen dunkelhäutigen König in Großbritannien. Thronfolger ist Prinz Charles, Prinz William ist auf dem zweiten und Harry derzeit auf dem fünften Platz der Thronfolge.