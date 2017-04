BudapestRund 70.000 Menschen haben am Sonntag in Budapest gegen die drohende Schließung der Central European University (CEU) des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros protestiert. Die Demonstranten forderten, dass Staatspräsident Janos Ader und das Verfassungsgericht ein neues Gesetz verhindern, das internationale Universitäten strengeren Auflagen unterwirft. Die Vorlage betrifft 28 ausländische Hochschulen, die in Ungarn einen Sitz haben.

Es war die größte Demonstration gegen die Regierung in Ungarn seit Jahren. Die Protestierenden skandierten Parolen wie „Ein freies Land, eine freie Universität“, „Viktator!“ - eine Anspielung auf Ministerpräsident Viktor Orban - und „Europa, Europa“.