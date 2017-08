BerlinGrünen-Vorsitzende Simone Peter lehnt Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen ab. Dort stünden Menschenrechtsverletzungen auf der Tagesordnung, begründete sie am Dienstag in Berlin. „Libysche Lager sind keine Schutzräume, es sind Fluchtgründe.“ Nach den Worten von Peter berichten Nichtregierungsorganisationen, dass in Lagern in Libyen Menschen interniert, gefoltert, versklavt und vergewaltigt würden. „Aufnahmekontingente und sichere Fluchtwege statt rechtsfreie Lager – das braucht es jetzt“, forderte die Parteichefin.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte zuvor der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag) gesagt, Flüchtlinge sollten „nicht in Italien sitzen“, sondern „möglichst schon außerhalb der EU Ansprechpartner finden, in Auffanglagern“.