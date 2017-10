WienWenn die Horror-Clowns an Halloween durch die Gassen rund um den Wiener Stephansdom schleichen, brauchen sie sich nicht vor Strafen schützen. „Wir sanktionieren die Gesichtsverhüllung bei Halloween nicht und legen so das Gesetz großzügig aus“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag dem Handelsblatt. Sogar eine Burka als schwarze Ganzkörperverschleierung ist beim Halloween-Umzug erlaubt, aber nur wenn sie nicht aus religiösen Gründen, sondern aus Gaudi getragen wird.

Seit 1. Oktober gilt in ganz Österreich das sogenannte Burka-Verbot. Ziel des umstrittenen Gesetzes der rot-schwarzen Regierung in Wien ist, weder Nikab, der Gesichtsschleier mit Augenschlitz, noch Burka, der vollständige Körperschleier, mehr zu tolerieren. Der Gesetzgeber will muslimische Frauen, die dagegen verstoßen, mit einer Strafe von bis zu 150 Euro zur Kasse bitten. „Das Gesetz erhebt den Anspruch, dass Menschen in der Öffentlichkeit unverhüllt unterwegs sein müssen“, heißt es im Wiener Innenministerium. Österreich ist nach Frankreich, Belgien, Italien und Bulgarien das fünfte EU-Land, das ein Verschleierungsverbot erlassen hat.