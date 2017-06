Palästinensische Extremisten und die Terrormiliz IS haben einen tödlichen Angriff auf israelische Polizisten in der Altstadt von Jerusalem für sich reklamiert. Der IS gab eine Erklärung heraus, in der er sich zu der Tat vom Freitagabend bekannte, die eine Polizistin das Leben kostete. Die Hamas wies das am Samstag zurück.

Der IS bezeichnete den Angriff als „Rache für Gottes Religion“. Wenn die Miliz tatsächlich an der Tat beteiligt war, wäre es das erste Mal, dass der IS Israel direkt angreift. Die Gruppe kündigte weitere Anschläge an. Allerdings erklärten die Hamas und die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), die drei Angreifer seien Mitglieder ihrer Organisationen gewesen. Der IS versuche nur, ihren Kampf zu untergraben.