 US-Regierung verbietet Elektrogeräte auf Flügen aus acht Ländern

Die US-Regierung hat Laptops, Tablet-Computer, Kameras und andere elektronische Geräte im Handgepäck auf Direktflügen aus acht Ländern im Nahen Osten und Afrika verboten. Davon betroffen sind internationale Flughäfen in Ägypten, Jordanien, Kuwait, Marokko, Katar, in der Türkei und jeweils zwei Flughäfen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie die Nachrichtenagentur AP erfuhr. Handys und medizinische Geräten fielen nach Angaben der Fluggesellschaft Royal Jordanian jedoch nicht unter die Einschränkung.

Nach Angaben eines US-Beamten sind davon Direktflüge von den Flughäfen in Ägyptens Hauptstadt Kairo, Jordaniens Hauptstadt Amman, Kuwait-Stadt, der Stadt Casablanca in Marokko, Katars Hauptstadt Doha und Istanbul in der Türkei betroffen. Außerdem werde das Verbot für direkte Flüge in die USA von den Flughäfen in Riad und Dschidda in Saudi-Arabien sowie Dubai und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten angewendet. Das Verbot sei unbefristet, sagte der Beamte.