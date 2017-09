US-Präsident Donald Trump will nach „Harvey“ ein Hilfspaket in Höhe von 5,9 Milliarden Dollar (fünf Milliarden Euro) vorschlagen. Er bereite eine entsprechende Anfrage an den Kongress vor, sagte ein hochrangiges Regierungsmitglied am Donnerstag. Der Vorschlag aus dem Weißen Haus sei nicht endgültig und solle sicherstellen, dass in den kommenden Wochen mehr Geld für den Wiederaufbau in den vom Hochwasser betroffenen Regionen verfügbar sei. Indes stieg die Zahl der Todesopfer in Texas von 32 auf 39.

Das forensische Institut im Bezirk Harris County meldete am Donnerstagabend (Ortszeit), dass sieben weitere Menschen im Zuge der Flutkatastrophe verunglückt seien. Houston, eine der am stärksten durch „Harvey“ getroffenen Städte, liegt in Harris County.