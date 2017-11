Bild vergrößern Weil der französische Verfassungsrat im Oktober eine bisher geltende Steuerregelung für ungültig erklärte, stand die Nationalversammlung unter Zugzwang. dpa Bild:

Frankreich hat eine umstrittene Steuerreform verabschiedet. Ziel sind Zusatzeinnahmen in Höhe von fünf Milliarden Euro. Damit will das Land die EU-Defizit-Grenze einhalten und Vertrauen in Brüssel gutmachen.