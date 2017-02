WashingtonDie von US-Präsident Donald Trump geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko soll nach Worten von Heimatschutzminister John Kelly innerhalb von zwei Jahren fertiggestellt sein. Zunächst würden die Anlagen dort gebaut, wo sie am dringendsten benötigt würden, sagte Kelly am Donnerstag in einem Interview des Senders Fox News. Dann folgten die restlichen Abschnitte. „Ich hoffe wirklich, dass sie innerhalb von zwei Jahren fertig ist.“ Der Kongress werde das benötigte Geld nach seiner Ansicht relativ schnell freigeben.

Trump hatte auch für Aufsehen gesorgt, weil er die Einreise von Bürgern aus sieben muslimischen Staaten vorübergehend untersagt hat. Am Donnerstag verteidigte er diese Maßnahme erneut. Das Dekret sei notwendig, um Religionsfreiheit und Toleranz in den USA zu sichern, sagte er bei einer Veranstaltung in Washington. "Die Welt steckt in der Klemme, aber ich bringe das in Ordnung, okay? Das tue ich nun mal: Ich repariere Sachen."