BangkokBei dem militärischen Durchgreifen gegen die Rohingya in Myanmar sind nach Angaben von „Ärzte ohne Grenzen” zwischen August und September mindestens 6700 Mitglieder der muslimischen Minderheit getötet worden. Das habe eine Erhebung in Flüchtlingslagern in Bangladesch ergeben, wohin sich Hunderttausende Rohingya gerettet haben, teilte die Hilfsorganisation mit.

Insgesamt mindestens 9000 Rohingya seien zwischen dem 25. August und 24. September im myanmarischen Bundesstaat Rakhine ums Leben gekommen. Unter den Toten seien mindestens 730 Kinder, die jünger als fünf Jahre alt gewesen seien.