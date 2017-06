LondonNach dem Feuer im Londoner Grenfell Tower haben die Behörden fünf nahe gelegene Hochhäuser wegen Brandgefahr evakuiert. Am Freitagabend wurden die Bewohner der Gebäude im Stadtteil Camden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen, wie der Stadtrat von London mitteilte. Die Feuerwehr hatte zuvor erklärt, sie könne die Sicherheit in den Türmen mit ihren 800 Wohnungen nicht garantieren. Eine örtliche Abgeordnete sagte dem Sender Sky News, für die dort lebenden Menschen sei ein Aufnahmezentrum eingerichtet worden und es werde nach Hotels gesucht. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hatte erklärt, die Räumung sei durch eine „Reihe bestimmter Umstände“ nötig und eine Vorsichtsmaßnahme.

Die Bewohner reagierten wütend und verängstigt auf die Vorsichtsmaßnahme. Vor der Ansage, dass sie packen und ihre Wohnungen verlassen müssten, sei den Betroffenen keine Zeit gelassen worden, klagte Shirley Philips, eine Bewohnerin in einem der Hochhäuser. In einem britischen Rundfunksender fragte sie, warum den Bewohnern nicht vor halb acht am Freitagabend gesagt worden sei, dass sie aus dem Gebäude müssten. „Wo denken sie (die Verantwortlichen), sollen wir jetzt alle hingehen?“