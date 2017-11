„I will get it all done.“ US-Präsident Donald Trump ist zuversichtlich in den Freitag gestartet. Auf Twitter verkündete er, er werde am Vormittag mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan telefonieren, um den Nahost-Konflikt zu lösen – erfolgreich. „Ich werde das alles erledigen.“

Wer sich fragt, wie Donald Trumps To-Do-Liste aussähe, sollte er sich morgens eine schreiben, dem sei ein Blick auf seinen Twitter-Feed empfohlen.