BerlinUS-Präsident Donald Trump hat sich nach einer Ifo-Umfrage für die Mehrheit der internationalen Experten in seinem ersten Amtsjahr als Bürde für die Weltwirtschaft erwiesen. Fast drei Viertel der Fachleute vertraten die Meinung, Trump habe die Weltwirtschaft negativ beeinflusst, wie das Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter 929 Experten in 120 Ländern mitteilte. Mit 57,6 Prozent schreibt ihm ebenfalls eine Mehrheit der Fachleute eine belastende Wirkung auf die US-amerikanischen Wirtschaft zu.

Die negativsten Auswirkungen Trumps und seiner Politik orteten die Experten in den Bereichen soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. 73,5 Prozent der befragen Experten weltweit und 61,2 Prozent der Fachleute in den USA sind der Auffassung, dass die Armen am meisten unter Trump und seiner angekündigten und bereits umgesetzten Politik litten.