Die schwere Cyberattacke in dieser Woche traf Firmen und Institutionen in aller Welt, am schlimmsten jedoch die in der Ukraine. Der dortige Geheimdienst hat nun für sich einen eindeutigen Schuldigen ausgemacht.