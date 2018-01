Als Donald Trump vor einem Jahr vereidigt wurde, waren Sie nicht so optimistisch, was Trump für die Wirtschaft bedeutet. Wie sehen Sie ihn heute? Die angenehme Überraschung ist: Diese US-Regierung hat viel über Protektionismus geredet, aber nichts gemacht. Dennoch gibt es immer wieder Stänkereien gegen China und Nafta. Insgesamt würde ich sagen, dass diese Regierung in vielen Fragen, die vorher hochgekocht sind, eher pragmatisch gehandelt hat. Das kann sich aber jederzeit ändern.

Zeigt das nicht auch, dass politische Entscheidungen für die Wirtschaft immer wichtiger werden? Gibt es gar ein Comeback des Politischen?

In den letzten Jahren habe ich das Gegenteil gedacht. Ob Politik in 2018 wichtiger wird? Das ist schon möglich. Aber wenn Trump nichts total Dummes macht, läuft es in den USA weiter. In Sachen Brexit ist alles noch zu konfus, um das zu beurteilen. Auf der anderen Seite haben wir positiven Impact durch jemanden wie Emmanuel Macron in Frankreich oder Justin Trudeau in Kanada. Es gibt also Anzeichen für eine solche Tendenz – aber noch keine harten Belege.

Vergangenes Jahr hat Chinas Präsident in Davos versprochen, sein Land werde eine Art Lordsiegelbewahrer des Freihandels. Hat er Wort gehalten?

Nein. Er klingt gut, wenn er spricht. Aber die Chinesen sind sehr protektionistisch. Ich habe eigentlich aus China nichts gesehen, was den Ankündigungen des vergangenen Jahres entspricht. Im Gegenteil. Im Bereich des Unterlaufens von Markenschutz und Urheberrechten wird es eher immer schlimmer. Dabei ist es doch einfach: Wenn du mitspielen willst, halt dich an die Regeln. Das erkennen die Chinesen aber nach wie vor nicht an.