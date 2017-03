LondonDer einstige IRA-Anführer und spätere nordirische Vizeregierungschef Martin McGuinness ist am Dienstag im Alter von 66 Jahren gestorben. Sein Sarg wurde am Abend durch die Straßen von Bogside, dem katholischen Viertel von Londonderry, zu seinem Haus getragen. In der Stadt war McGuinness 1950 geboren worden. Anwohner standen an der Straße und applaudierten, als der Trauerzug an ihnen vorbeikam. Die britische Premierministerin Theresa May würdigte die Verdienste des Politikers, fand aber auch kritische Worte.

McGuinness hatte die Untergrundorganisation Irisch-Republikanische Armee auf den Weg zur Versöhnung mit Großbritannien geführt. Er litt unter Amyloidose, einer seltenen Erkrankung, bei der sich körpereigene Eiweiße im ganzen Körper ablagern. Er sei nach kurzer Krankheit gestorben, teilte seine Partei Sinn Féin mit. Erst vor kurzem war McGuinness wegen seiner Krankheit von seinem Amt als Vizeregierungschef der nordirischen Allparteienregierung zurückgetreten, das er ein Jahrzehnt lang ausgeübt hatte.