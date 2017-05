Eine Forschungsgruppe der IMD publiziert alljährlich seit 1989 eine neue Weltrangliste der Wettbewerbsfähigkeit. In diesem Jahr wurden 63 Länder bewertet. In die Bewertung gehen 260 Indikatoren ein, zwei Drittel davon beruhen auf harten statistisch erfassten Daten, zum Beispiel die Beschäftigungsquote und die Handelsbilanz. Ein weiteres Drittel der Indikatoren wird aus Antworten von rund 6250 Wirtschaftsentscheidern gewonnen. Dabei geht es um Themen wie Korruption, Umweltprobleme und Lebensqualität.

Kleine Staaten scheinen durchaus wettbewerbsfähige Standorte sein zu können. Unter den drei ersten Staaten in der Rangliste der IMD Business School sind zwei Stadtstaaten (Hongkong als Nummer eins und Singapur auf dem dritten Platz) und die kleine Schweiz. Danach kommt auf Platz vier die Großmacht USA . Auf den Plätzen fünf bis neun folgen kleinere EU-Staaten. Deutschland ist auf Rang 13 gefallen. Im Vorjahr stand es immerhin noch einen Rang besser da.

Quelle: The IMD World Competitiveness Ranking 2017, Stand: 31.05.2017

Die Verlierer seien vor allem Länder, die politische und wirtschaftliche Unruhe erlebten. Das betrifft zum Beispiel Länder wie die Ukraine (Rang 60 von 63), Brasilien (61) und Venezuela (63).

Digitales Ranking

Erstmals hat IMD eine besondere Rangliste der digitalen Konkurrenzfähigkeit angelegt. Indikatoren für Technologie und wissenschaftliche Infrastrukturen stecken zwar auch im Gesamtranking. Die neue Rangliste misst aber auch einige Kriterien der Fähigkeit zur Übernahme von digitalen Techniken. Und zwar solche, die zu Veränderungen in der Regierungspraxis, in Geschäftsmodellen und in der Gesellschaft generell führen werden.