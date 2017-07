Die ersten Milchkühe sind da. In der Nähe der katarischen Hauptstadt Doha landeten am Dienstag 165 Holstein-Kühe. Knapp 3700 weitere sollen folgen. Sie werden in klimatisierten Ställen leben, die seit Wochen in der katarischen Wüste entstehen. Innerhalb von neun Monaten will sich Katar so selbst mit Molkereiprodukten versorgen.

Die Kuhimporte sind die bislang offensichtlichste Reaktion des kleinen aber sehr reichen Emirats auf die Handelsblockade seiner Nachbarstaaten. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten werfen Katar die Unterstützung von Terrororganisationen vor. Deswegen haben sie jegliche Handelsbeziehungen mit dem Emirat abgebrochen. Katar weist die Anschuldigungen zurück – und baut nun selbst einzelne Versorgungsketten auf.