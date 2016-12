PekingChinas Präsident Xi Jinping hat ein umfassendes Vorgehen gegen eine Überhitzung des Immobilienmarktes in Aussicht gestellt. Es werde unter anderem finanzielle, finanzpolitische, steuerliche und regulatorische Maßnahmen geben, zitierte die Nachrichtenagentur Xinhua Xi am Mittwoch. Die Häuserpreise in China waren im November so stark angestiegen wie noch nie.