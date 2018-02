JerusalemBei einem Luftangriff in Syrien ist ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen worden. Die F-16 sei von der syrischen Luftabwehr getroffen worden und in Israel abgestürzt, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Die Piloten seien in Sicherheit. Einer der zwei Piloten sei nach Information der dpa schwer verletzt worden, als sich die beiden mit dem Schleudersitz gerettet hätten. Die Piloten seien auf israelischem Gebiet gelandet.

Zunächst schoss ein israelischer Militärhubschrauber nach Armee-Angaben eine iranische Drohne ab, die von Syrien aus in israelischen Luftraum eingedrungen sei. Im Gegenzug habe die Luftwaffe eine iranische Kontrollstellung in Syrien angegriffen, von der aus die Drohne gestartet worden sei. Dabei sei eine F-16 von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden. Später kam es syrischen Staatsmedien zufolge zu weiteren israelischen Luftangriffen auf das Umland der Hauptstadt Damaskus. Israel hat bereits häufiger Stellungen der Armee und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz in Syrien attackiert.