BangkokEs war wohl keine geplante Aktion: Die Youtube-Videos zeigen eine verzweifelte Mutter, die panisch versucht, die Sicherheitskräfte abzuwehren und sich in ihrer Not einfach auszieht. Die Frau forderte ihr vermeintliches Recht ein, alte Geldscheine auch nach dem 31. Dezember noch bei der Zentralbank einzahlen zu können – so wie es die Regierung für Ausnahmefälle einst versprochen hatte. Doch nun sollen nur noch Auslandsaufenthalte als Grund gelten.

Die kleine Episode zeigt, wie chaotisch und ungeplant Indiens Bargeld-Reform weiterhin verläuft. Und es mehren sich die Hinweise, dass die Reform wohl viele Ziele vorerst nicht erreichen kann: Bloomberg und indischen Medien zufolge haben die Inder wohl mehr als 97 Prozent des für ungültig erklärten Bargeldes in die Banken getragen – die Regierung hatte mit deutlich weniger Rücklauf gerechnet. Gleichzeitig zeigt sich immer stärker, wie der immer noch herrschende Bargeld-Mangel die Wirtschaft des Landes herunterzieht.